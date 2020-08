Covid-19: encore plus de cas communautaires que de cas contacts

La transmission par voie communautaire continue de s’étendre. Lors de son point quotidien sur la situation du coronavirus au Sénégal, de ce jeudi 13 août 2020, le ministère de la Santé et de l’Action sociale a annoncé 153 nouveaux cas positifs, dont 106 issus de la transmission communautaire. La région de Dakar en compte 43 et les 63 restant proviennent des autres régions et localités du pays.



Situation des 43 cas communautaires enregistrés dans la région de Dakar



Almadies 6, Dakar-Plateau 3, HLM 3, Maristes 3, Médina 3, Ouakam 3, Dieuppeul 2, HLM Grand Yoff 2, Keur Massar 2, Liberté 2, Ben Tally 1, Bopp 1, Centenaire 1, Cité Fayçal 1, Grand Yoff 1, Guédiawaye 1, Fann Hock 1, Mermoz 1, Ouest Foire 1, Patte D'oie 1, Rufisque 1, Sacré Cœur 1, Sicap Baobab 1, Yoff 1.



Situation des 63 cas communautaires enregistrés dans les régions



Ziguinchor 11, Bignona7, Mbour 7, Saint-Louis 6, Kédougou 5, Kolda 4, Thiès 4, Kaolack 3, Khombole 3, Richard-Toll 2, Tivaouane 2, Bounkiling 1, Diouloulou 1, Oussouye 1, Mekhe 1, Popenguine 1, Sokone 1, Tiadiaye 1, Touba 1, Vélingara 1.