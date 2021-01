Covid-19: face aux retards de Pfizer, les provinces du Canada espacent les vaccinations

Si c’est le Canada qui commande et reçoit les doses de vaccins, la vaccination, elle, relève de chaque province. Depuis quelques jours, le retard dans les livraisons amène les gouvernements provinciaux à revoir leurs plans.



En Ontario, par exemple, les autorités ont choisi de repousser le date recommandée par Pfizer pour administrer la seconde dose de vaccin. Plutôt que d’être vaccinés 3 semaines après la première dose, les Ontariens pourraient recevoir la seconde jusqu’à 42 jours plus tard.



Délais entre la première et la seconde vaccination

Au Québec, le gouvernement repousse encore ce délai. Il pourrait s’écouler jusqu’à trois mois entre la première et la seconde vaccination. Cette décision ne fait pas l’unanimité dans le milieu médical. Plusieurs spécialistes s’inquiètent du manque de données scientifiques à propos de l’efficacité du vaccin en raison d’un tel étalement de la vaccination.



Le gouvernement, de son côté, rétorque qu’une telle planification va permettre de vacciner 500 000 personnes vulnérables d’ici les prochains mois.