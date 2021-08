Covid-19: l'Allemagne va proposer un rappel vaccinal et élargir l'offre pour les adolescents

Et de trois. En tout cas, pour les personnes âgées et vulnérables, il sera possible à partir du 1er septembre de recevoir une troisième dose de vaccin afin de renforcer leur protection notamment contre le variant Delta.



Cela vaudra pour les personnes dont le deuxième vaccin remonte à au moins six mois. Elle se verront administrer les produits à ARN messager Pfizer ou Moderna. Les personnes qui ont reçu deux doses d’AstraZeneca ou le vaccin Johnson&Johnson administré en une seule fois pourront également bénéficier d’un rappel avec un vaccin à ARN message pour augmenter également leur protection.



Les ministres de la Santé fédéral et régionaux ont par ailleurs décidé d’élargir l’offre vaccinale aux adolescents de 12 à 18 ans. Pfizer/Biontech et Moderna ont été autorisés par l’Agence européenne des médicaments (EMA) à partir de 12 ans.



4,5 millions de personnes sont concernées ce qui pourrait permettre d’augmenter la couverture vaccinale et d’éviter des infections lors de la rentrée scolaire ou à l’automne.



Les ministres ont ignoré la recommandation de la commission vaccinale, une autorité indépendance, qui préconise, elle, une vaccination de cette tranche d’âge uniquement pour les jeunes exposés comme les diabétiques.