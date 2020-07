Covid-19 : l'Inde franchit le cap du million de cas déclarés

Troisième nation au monde en nombre de contaminations recensées, derrière les États-Unis et le Brésil, l'Inde comptait le 17 juillet quelque 25 602 morts pour 1 003 832 cas confirmés, selon des chiffres officiels publiés dans la matinée par le ministère de la Santé.



La deuxième nation la plus peuplée de la planète a enregistré près de 35 000 cas et 700 décès supplémentaires attribués au virus au cours des dernières 24 heures. Des chiffres étourdissants, mais, au pro-rata des 1,3 milliards d'habitants, le nombre de décès du Covid-19 en Inde reste relativement faible : on dénombre 18 morts par million d'habitants, comparé à 417 aux États-Unis.



Reconfinements et restrictions sanitaires



Les reconfinements et restrictions sanitaires pour lutter contre la maladie Covid-19 se multiplient ces dernières semaines à l'initiative des gouvernements régionaux. Les 125 millions d'habitants de l'État pauvre du Bihar se sont reconfinés jeudi à minuit, une journée après les 13 millions d'habitants de Bangalore.



Le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi avait imposé un confinement brutal fin mars, qu'il a levé début juin, malgré la montée en flèche du nombre de cas, pour tenter de ranimer une économie à genoux. De nombreuses restrictions restent toutefois en place.



"Tragédie humaine" en cours en Asie du Sud



L'Asie du Sud-Est en chemin pour devenir le prochain épicentre de la pandémie de coronavirus, s'est inquiétée cette semaine la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC) qui demande dans un tweet que plus d'attention soit portée à cette région .