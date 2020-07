Covid-19 : l'OMS enregistre un nombre record de contaminations sur 24 heures

Un triste record. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) tire la sonnette d'alarme : l'augmentation de nouveaux cas de contaminations au Covid-19 a atteint des records ces deux derniers jours. Samedi 19 juillet, elle faisait état de 259 848 cas supplémentaires en 24 heures et 7360 nouveaux décès, la plus forte progression sur une journée depuis le 10 mai.



Le rapport publié samedi montre que les États-Unis, le Brésil, l'Inde et l'Afrique du Sud sont les pays avec le plus grand nombre de nouvelles contaminations. Le Brésil, le Chili et les Etats-Unis déplorent le plus grand nombre de décès supplémentaires.



Au total, la pandémie a donc fait près de 600 000 morts dans le monde depuis l'apparition de la maladie fin décembre en Chine. Plus de 14 millions de personnes ont été officiellement diagnostiquées positives au virus dans 196 pays et territoires, dont au moins 7 700 000 sont aujourd'hui considérés comme guéries.



Une fraction du nombre réel



Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations. Certains pays ne testent que les cas graves, d'autres utilisent les tests en priorité pour le traçage et nombre de pays pauvres ne disposent que de capacités de dépistage limitées.



Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 139 266 décès pour 3 647 715 cas recensés, selon le comptage de l'université Johns Hopkins. Au moins 1 107 204 personnes ont été déclarées guéries.



Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 77 851 morts, le Royaume-Uni avec 451 119 morts, le Mexique avec 38310 morts, et l'Italie avec 35.028 morts. Parmi les pays les plus durement touchés, la Belgique est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 85 décès pour 100 000 habitants.