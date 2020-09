Covid-19 : l'idée totalement lunaire de la Premier League

La Premier League va reprendre ses droits. Pour éviter les reports, les dirigeants du championnat anglais ont donné des directives absolument lunaires. Le Covid-19 va encore chambouler le monde du football



Le week-end prochain, la Premier League va reprendre ses droits et Liverpool va donc remettre son titre en jeu. Samedi, à 13h30, c'est un duel londonien qui va ouvrir le championnat outre-Manche puisque Fulham reçoit Arsenal. Mais la pandémie de coronavirus, qui a fait un carnage et aussi retardé la fin des championnats européens, est encore bien présente sur le Vieux Continent en ce moment.



Par conséquent, les championnats doivent s'adapter et offrir des protocoles sanitaires. En France, avant le changement de règlement en fin de semaine passée, il était stipulé que si quatre joueurs de l'effectif étaient positifs, il était possible de reprogrammer la rencontre. Dorénavant, il faut que 20 joueurs soient disponibles pour une confrontation pour que cette dernière puisse se jouer.



Les directives sont lunaires

Mais les Anglais font encore mieux ! En effet, voulant absolument aller au bout de leur calendrier et jouer toutes les rencontres, les dirigeants de la Premier League ont décidé qu'une rencontre se jouerait si 14 éléments étaient disponibles et cela inclut les joueurs de moins de 21 ans. Selon le Daily Mail, qui sort cette information, les formations anglaises seront donc obligées de jouer sauf si elles ont moins de 14 joueurs disponibles.



Toutes les demandes de report devraient donc être rejetées. « Ils (les clubs, ndlr) seront obligés d'utiliser leurs équipes de moins de 21 ans pour s'assurer que les matchs peuvent être joués », peut-on ainsi lire dans le tabloïd. De plus, « il est précisé par la Premier League que tout jeune qui a joué une minute de football en équipe première pour un club en Premier League, en EFL ou un club étranger doit être promu dans l'équipe senior ». La saison anglaise s'annonce fantasque !



