Covid-19 : "la deuxième vague est plus virulente mais le Sénégal fera tout pour la maitriser" (Ministre)

La deuxième vague du coronavirus est beaucoup plus virulente que la première, a estimé le ministre de la Santé et de l’Action sociale au sortir de la réunion du Comité national de gestion des épidémies tenue ce lundi, au sein de son ministère. Cependant, Abdoulaye Diouf Sarr a assuré que « le Sénégal fera tout son possible pour la maîtriser ».



« Le Sénégal, en toute circonstance, prend des décisions aussi bien au plan technique qu’au plan financier pour organiser sa riposte. Donc, je peux vous garantir que tous les moyens aussi bien ressources humaines que matériels financiers seront toujours disponibles pour protéger le Sénégal », a déclaré le ministre de la Santé.



Ne voulant pas trop entrer dans les détails concernant le montant mobilisé dans la riposte contre cette deuxième vague, le ministre a, toutefois, rassuré que « toutes les dispositions sont prises déjà au niveau de toutes les structures qui abritent les Cte (Centres de traitement épidémiologique) pour qu’au plan financier qu'on soit confortable pour la riposte ».



Les ressources matériels et techniques seront aussi mobilisés pour un dispositif de prise en charge performant.



S'agit des mesures restrictives notamment le couvre-feu ou la fermeture des frontières avec les pays fortement touchés par la Covid-19, le ministre a tenu à préciser qu'ils analysent : « au plan scientifique, tout ce qui se trouve autour de ce virus. Et si une situation mérite à ce que le Sénégal prenne une décision, quelle que soit la décision, il va la prendre dans l'intérêt des populations ».