Covid-19: la flambée épidémique pousse l'Indonésie à élargir les restrictions à tout le pays

Alors que des restrictions drastiques étaient déjà en vigueur sur les îles de Java et Bali, les nouvelles mesures annoncées mercredi 7 juillet, qui varient selon les zones, s'appliqueront à des dizaines de villes de Sumatra, dans l’ouest, jusqu'à la Papouasie occidentale, dans l’est. « Les cas sont à la hausse dans d'autres régions et nous devons faire attention à la vulnérabilité des hôpitaux », a déclaré le ministre Airlangga Hartarto, précisant que les restrictions seraient en vigueur jusqu'au 20 juillet.



Le système de santé du quatrième pays le plus peuplé au monde est débordé par un afflux de patients. Le mardi 6 juillet, le gouvernement a fait état de 31 189 nouvelles infections, un record, et de 728 décès liés au Covid-19. Cette mortalité est sept fois supérieure à ce qu'elle était il y a encore moins d'un mois.



Télétravail, mosquées et églises fermées...

Les zones concernées par les nouvelles restrictions annoncées mercredi enregistrent actuellement beaucoup moins de cas que l'île de Java, où vit la moitié de la population indonésienne. Mais dans ces régions, les services de santé sont aussi beaucoup moins développés et une explosion de cas ferait vaciller beaucoup plus vite l'ensemble du système, a averti Airlangga Hartarto.



« Les structures dans ces régions sont limitées et déjà débordées », a-t-il averti. Les restrictions portent notamment sur l'obligation pour les personnels affectés à des secteurs non essentiels de travailler de chez eux, ainsi que la limitation des horaires d'ouverture des magasins et restaurants. Mosquées et églises vont également être fermées dans les zones les plus touchées.