Covid-19 : « la troisième vague est derrière nous si la tendance se confirme » (Dr Boly Diop)

La courbe épidémiologique du coronavirus au Sénégal connait depuis plus d’un mois une baisse régulière. Selon Dy Boly Diop, chef de la Division surveillance au ministère de la Santé dans L’Observateur, « la troisième de la covid-19 est derrière nous, si la tendance se confirme ».



Pour lui, le pic a été dépassé depuis longtemps, à la semaine 28. Et la tendance se confirme, cette troisième vague reste donc derrière nous ». Il existe selon les experts, un délai d’au moins 15 jours entre le pic de contamination et le pic de décès. Si le premier a été observé dans la semaine 28, les décès, quant à eux, n’ont connu leur pic qu’à la semaine 32, avec 119 morts dénombrés par le ministère.



S'agissant des cas graves, ce n’est qu’à partir de la semaine suivante (semaine 33) qu’ils ont commencé à baisser, ils sont passés de 70 le 8 août à 35 au premier septembre. Ce qui encire dire au Dr Boly Diop que « la troisième de la covid-19 est derrière nous, si la tendance se confirme ».



En clair, il faut encore deux semaines de courbe descendante aux experts pour sceller la fin de la vague ravageuse de Delta.