Covid-19 : le Burkina compte trois (3) décès et 64 cas confirmés

Le Burkina-Faso comptabilise à la date du vendredi soir, 64 cas de coronavirus avec trois (3) décès, rapporte l’Agence d’information du Burkina (AIB).



Après Ouagadougou (57 cas), Bobo-Dioulasso (3cas) et Houndé (1 cas), le coronavirus a été confirmé à Boromo (2 cas) et à Dédougou (1 cas), renseigne AIB.



Deux personnes ont perdu la vie portant à trois le nombre de victimes, depuis la confirmation des premiers cas le 9 mars 2020 à Ouagadougou.



Le président du Burkina-Faso, Roch Kaboré dont quatre des ministres (Education, Administration territoriale, Affaires étrangères et des Mines) ont été testés positifs, a décrété vendredi soir, un couvre-feu et ordonné la fermeture des frontières terrestres, aériennes et ferroviaires, à l’exception du fret.