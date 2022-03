Covid-19 : le ministère de la Santé annonce 4 nouvelles contaminations

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a annoncé mardi, 4 nouvelles contaminations de la maladie coronavirus, sur 1246 tests virologiques réalisés au cours des dernières 24h, soit un taux de positivité de 0,32%.



Ces quatre (4) nouveaux cas sont toutes issues de la transmission communautaire et ont été enregistrées dans la région de Dakar, indique le bulletin du ministère de la Santé et de l’Action sociale, consacré à l’évolution de l’épidémie au Sénégal.



Selon la même source, aucun décès n’a été enregistré lors des dernières 24 heures, tandis que 07 malades ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris.



Le ministère de la Santé ajoute que l’état de santé des autres patients suivis est jugé stable, alors qu’un cas grave est pris en charge dans un service de réanimation. Actuellement, 31 patients sont sous traitement.



A ce jour, le Sénégal a enregistré 85 880 cas de Covid-19, dont 83 883 guéris, contre 1964 décès. Au total, 1 462 010 personnes ont été vaccinées.