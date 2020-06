Covid-19 : le point sur la situation du jour décalé à 11 heures

Le point quotidien du ministère sur la situation de la pandémie du nouveau coronavirus au Sénégal, de ce jeudi 4 juin 2020, aura lieu à 11 heures au lieu de 10 heures. L' annonce a été faite par le ministère de la Santé et de l'Action sociale via sa page Facebook.



Le ministre Abdoulaye Diouf Sarr sera en compagnie du ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, du ministre des Transports terrestres, Oumar Youm et du ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop.