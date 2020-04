Covid-19 : les fermetures des écoles prolongées jusqu'au 4 mai

Les fermetures des écoles et universités, pour éviter la propagation de la pandémie du coronavirus au Sénégal, ont été prolongées jusqu'au 4 mai prochain. Le président de la République, Macky Sall, a validé cette date ce mercredi lors du Conseil des ministres .



"Le Ministre de l’Education nationale et le Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur ont proposé au Président de la République, qui l’a validé, le report de la rentrée scolaire et universitaire initialement prévue le 06- avril, au 4 mai 2020. Il a par ailleurs été décidé de l’accompagnement des daaras modernes à hauteur de 330 millions en denrées alimentaires", peut-on lire dans le communiqué du Conseil des ministres.