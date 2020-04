Covid-19 : les forces de l'ordre impliquées dans la distribution de l'aide alimentaire d'urgence

Le président de la République, Macky Sall, a demandé au ministre du développement communautaire d'impliquer les forces de l'ordre et de sécurité dans la distribution de l'aide alimentaire en faveur d'un million de ménages, soit huit (8) millions de Sénégalais.



"Le Chef de l’Etat a, en outre, demandé aux membres du Gouvernement de mettre en œuvre, chacun en ce qui le concerne, toutes les mesures présidentielles retenues dans le PRES, en veillant à leur cohérence avec le PSE et le dispositif du Fonds de Riposte et de Solidarité « FORCE-COVID 19 » dont le comité de suivi va intégrer les représentants des forces vives de la Nation.



Il a, à cet effet, souligné le caractère urgent de la distribution des vivres et a demandé au Ministre du développement communautaire d’impliquer les forces de défense et de sécurité dans le déploiement de l’aide alimentaire", peut-on lire dans le communiqué.