Covid-19: "les vaccins sont sûrs et marchent", affirme le Pr Salif Sow

Prenant part vendredi à une rencontre organisée par l'Académie nationale des sciences et technologies du Sénégal à l'Institut de recherche en santé, de surveillance épidémiologique et de formation (IRESSEF), l'expert en maladies infectieuses et tropicales, Pr Salif Sow, s’est exprimé sur l’efficacité des vaccins anti covid-19.



« En moins d'une année, des vaccins ont été développés contre le coronavirus. Nous devons maintenant conjuguer nos efforts pour livrer la bonne information à la population. Elle doit savoir que les vaccins sont sûrs et marchent. Ils sont la seule solution face à la force dévastatrice du coronavirus », a-t-il dit aux journalistes, à la fin de la rencontre.



Pr Salif Sow, a rappelé qu’à ce jour, « 84 millions de personnes ont été vaccinées à travers le monde sans effets secondaires majeurs, et donc, le vaccin marche ».



Mais, pour le moment, le Sénégal ne remplit pas encore les conditions pour accueillir les vaccins de Pfizer/BioNTech et de Moderna, or ces derniers marchent le mieux actuellement. Pour le Professeur Sow, il n'y a pas de quoi s'alarmer car « des instructions fermes ont été données par le chef de l'État pour que le Sénégal aille le plus rapidement possible vers l'acquisition de vaccins ».



Cependant, l'expert en maladies infectieuses et tropicales, estime que les vaccins de Moderna et de Pfizer « ne peuvent pas satisfaire la demande actuelle et qu'il faut aussi compter sur les 12 candidats en cours de validation ».