Covid-19 : plus d'un million de nouveaux cas enregistrés ces neuf derniers jours

En France, on enregistre treize décès du nouveau coronavirus dans les hôpitaux ces dernières 24 heures, soit l e bilan le plus faible depuis la mi-mars. Au total, 29 155 personnes sont mortes depuis le début de l’épidémie.



La propagation du virus s’accélère en Amérique latine et notamment au Brésil qui enregistre plus 670 000 cas et 35 900 morts, un nombre que bien des spécialistes considèrent comme largement sous-évalué.



Aux-Etats-Unis, 691 personnes supplémentaires sont mortes au cours des dernières 24 heures, ce qui porte à 110 482 le nombre total de décès.



La pandémie de coronavirus dépasse le seuil des 400 000 morts dans le monde.



Le retour au bureau est apprécié, mais angoissant. Après le confinement, les personnes qui retournent au travail sont partagées entre angoisse et soulagement. Si 30% des salariés sont satisfaits de retrouver du lien social, une même proportion redoute aussi les risques sanitaires, selon un sondage de l'institut Ifop.



La Belgique entre dans la troisième phase de son déconfinement. À partir de ce lundi, la Belgique est en phase 3 de déconfinement, marquée par le retour des excursions dans le pays, la réouverture des cafés et restaurants, la possibilité de se réunir à 10 (contre 4 jusqu'à maintenant). Les prochaines phases de déconfinement auront lieu en juillet (phase 4) et août (phase 5).



Le nombre de cas déclarés dans le monde a doublé en un peu plus d'un mois et plus d'un million de nouveaux cas de Covid-19 ont été officiellement enregistrés ces neuf derniers jours.



Au moins 7 003 851 cas d'infection, parmi lesquels 402 867 décès, ont été recensés dans le monde.



Bercy veut convaincre les entreprises de fournir des masques lavables aux salariés. Le gouvernement veut convaincre les entreprises de fournir des masques en tissu à leurs salariés plutôt que des masques chirurgicaux importés, face aux « surcapacités » dénoncées par certains industriels français reconvertis dans la fabrication de masques.



Alors qu'environ 450 entreprises françaises se sont converties à la fabrication de masques durant la crise sanitaire, parfois au prix d'investissements supplémentaires, « il y a 10 % des entreprises qui se retrouvent avec des stocks sur les bras » aujourd'hui, explique ce lundi la secrétaire d'Etat à l'Economie Agnès Pannier-Runacher sur RTL. Une réunion réunira ce lundi après-midi « l'ensemble de la filière » pour « préparer le plan d'action futur », ajoute-t-elle.



Nouveau dispositif de chômage partiel en vigueur « un à deux ans ». Le nouveau dispositif de chômage partiel, qui doit être défini à partir de cette semaine lors de concertations avec les organisations syndicales et patronales, sera en vigueur pendant « un à deux ans », annonce ce lundi sur franceinfo Muriel Pénicaud, la ministre du Travail. « Il a vocation à durer un à deux ans, ça fait partie des curseurs qu'on décidera » lors de la concertation qui doit démarrer ce lundi, ajoute-t-elle. Ce délai n'est pas lié à la fin du quinquennat mais « à la crise économique », explique Muriel Pénicaud.