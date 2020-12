Covid-19 : quelles nouvelles règles en France à partir du 15 décembre ?

Fin du confinement, épisode 2. Les Français peuvent, à partir de mardi 15 décembre, aller et venir comme bon leur semble et sans attestation. Ils devront toutefois respecter un couvre-feu entre 20 h et 6 h. Tour d'horizon des nouvelles règles en vigueur à partir de demain.



Ce qui change

Sortir de chez soi sans attestation : fin du confinement dit fin des attestations. Il est désormais possible de sortir de chez soi pour n'importe quel motif, sans attestation et sans limite de temps. Seule contrainte : être rentré pour 20 h en raison du couvre-feu désormais imposé.



Interdiction de sortir entre 20 h et 6 h : un couvre-feu est instauré entre 20 h et 6 h sur tout le territoire et au moins jusqu'au 20 janvier. Seules les personnes munies d'une attestation justifiant d'un motif professionnel, d'une raison médicale, d'un motif familial impérieux, des besoins des animaux de compagnie, d'une mission d'intérêt général ou d'un accompagnement d'une personne handicapée pourront sortir de chez elles. Le 24 décembre fera exception : il n'y aura pas de couvre-feu ce soir-là, contrairement au 31 décembre.



Sorties exceptionnelles dans les Ehpad : les résidents en Ehpad auront le droit, entre le 15 décembre et le 3 janvier, de sortir pour passer les fêtes de fin d'année en famille. Un protocole sanitaire strict sera toutefois imposé à leur retour puisque les résidents devront alors passer un test PCR ou antigénique et n'auront pas le droit de participer aux activités collectives pendant une semaine.



Déplacements en France : la limite de 20 km est levée et il sera possible de se déplacer partout en France. Ces déplacements devront toutefois avoir lieu entre 6 h et 20 h. Seuls les déplacements de longue distance en train pourront avoir lieu durant les horaires du couvre-feu. Les passagers devront être en mesure de présenter leur titre de transport en cas de contrôle.



Activités extra-scolaires en salle : les activités extra-scolaires en salle (piscine, gymnases, courts) redeviennent possibles à partir du 15 décembre pour les moins de 18 ans dans le respect des protocoles sanitaires, dont le port du masque obligatoire avant et immédiatement après la fin de la pratique sportive. Seule exception : les sports de contact restent interdits.



Déménagements : les déménagements sont désormais possibles entre 6 h et 20 h sans le moindre justificatif.



Services à domicile : l'ensemble des services à domicile, dont ceux considérés comme "de confort" (soins esthétiques, cours de sport, etc.) sont désormais autorisés entre 6 h et 20 h.



Ce qui ne change pas

Restaurants fermés : les restaurants et bars doivent rester fermés au moins jusqu'au 20 janvier. Seule la livraison à domicile et la vente à emporter sont autorisées, à condition de respecter le début du couvre-feu à 20 h.



Bars et discothèques : les bars et discothèques sont contraints de rester clos. Aucune date de réouverture n'a pour l'heure été évoquée concernant ces établissements.



Lieux culturels fermés : alors que leur ouverture était prévue pour le 15 décembre, les musées, les théâtres, les salles de concert et de cinéma vont finalement devoir attendre au moins trois semaines de plus en raison de la baisse moins rapide qu'envisagée du nombre de nouveaux cas par jour de Covid-19. Le gouvernement évaluera de nouveau la possibilité de la réouverture des lieux culturels le 7 janvier.



Écoles de musique et de danse : elles devaient elles aussi rouvrir le 15 décembre mais resteront bien fermées. Une nouvelle évaluation du contexte sanitaire sera faite le 7 janvier.



Salles de sport et pratique du sport : les salles de sport restent fermées au moins jusqu'au 20 janvier. Les activités sportives en salle sont, quant à elles, toujours proscrites pour les plus de 18 ans mais autorisées en extérieur — dans la limite de 6 personnes dans l'espace public, sans limite dans les équipements sportifs de plein air.



Stations de ski : les stations de ski sont ouvertes mais les remontées mécaniques restent fermées jusqu'au 7 janvier au moins, sauf pour les mineurs encadrés par un club fédéral ainsi que pour les sportifs professionnels et les personnels en formation continue.



Sport professionnel : les rencontres sportives professionnelles doivent continuer de se jouer à huis clos. Une nouvelle évaluation du contexte sanitaire sera faite le 7 janvier.



Universités et établissements du supérieur : pas de retour des cours en "présentiel" avant le 20 janvier pour les universités et établissements du supérieur. Jean Castex a toutefois annoncé le 10 décembre qu'une reprise pourrait intervenir dès début janvier pour des "étudiants ciblés".



Lycées : le retour à des classes complètes est prévu "autour du 20 janvier", selon les dernières annonces de Jean Castex.



Voyages internationaux : aucune restriction n'est appliquée au départ de la France, mais des tests obligatoires pour les arrivées sont désormais en vigueur dans les ports et aéroports internationaux.