Covid-19: selon les derniers chiffres, plus d’un Sénégalais sur 3 actuellement contaminé

Le baromètre le plus parlant pour mesurer la progression de toute épidémie reste le taux de positivité. Le ratio entre le nombre de personnes testées et celles contaminées. Sous ce registre, les derniers chiffres communiqués par les services du ministère de la Santé sont plus qu’inquiétants.



Ce samedi, sur 3815 tests réalisés, 1366 sont revenus positifs. Soit un Taux de positivité de 35,81%. Ce qui veut dire que plus 1 Sénégalais sur 3 est actuellement contaminé par le virus Covid-19.



Pendant les deux « premières vagues », le Taux de positivité n’avait jamais atteint les 20%. Mais ces dix derniers jours, le chiffre valse entre 22 et 25%. Ce samedi, ce taux a atteint un niveau record de plus de 35% pour la première fois depuis le début de l’épidémie en mars 2020 au Sénégal