Covid-19Sn :12 nouvelles contaminations dont 10 cas communautaires rapportées ce mercredi

Le bulletin quotidien du ministère de la Santé et de l'Action sociale consacré à l'épidémie du coronavirus fait état de 12 nouvelles infections ce mercredi 6 juillet. Sur les 884 tests réalisés, soit un taux de positivité de 1,35%.



Il s'agit de 02 cas importés enregistrés au niveau de l'AIBD et de 10 cas issus de la transmission communautaire. Les cas sont répartis comme suit : 08 cas dans le département de Dakar, 02 dans les autres régions.



Le MSAS indique que 14 patients suivis contrôlés négatifs et déclarés guéris. Aucun cas grave n'a été pris en charge dans les services de réanimation. La même source de souligner qu'aucun cas de décès n'a été enregistré au cours des dernières 24 heures.



A ce jour, 86 411 cas ont été déclarés positifs dont 84 401 guéris, 1968 décédés, et donc 41 sous traitement. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. Le nombre total de personnes vaccinées est de 1 493 157.



Le Ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect des mesures de prévention individuelles et collectives.