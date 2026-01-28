Sendou : le Président Bassirou Diomaye Faye donne un coup d'accélérateur à l'industrialisation

Le paysage industriel sénégalais franchit une étape décisive. Ce mardi, le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, s'est rendu à Sendou pour acter la naissance du projet majeur qui incarnent la vision de l’Agenda national de Transformation « Sénégal 2050 ».



Le point d'orgue de cette journée a été l'inauguration de la raffinerie du Groupe MAVAMAR Industries, organisée par LEDEN GROUP. Pour le Chef de l'État, cette unité de production moderne est bien plus qu'une simple usine, elle est le symbole de la fin de la dépendance.



​« La dépendance de notre pays aux importations d’huiles alimentaires constitue un défi majeur. Notre ambition est claire : produire davantage localement, transformer sur place et consommer ce que nous produisons », a martelé le Président Faye.



Juste avant cette coupure de ruban, le Président avait procédé à la pose de la première pierre de la Zone industrielle BARGNY-SENDOU, portée par le Groupe SENEGINDIA SA. Une première au Sénégal, puisqu'il s'agit de la toute première zone industrielle entièrement construite par une société privée.



Cet aménagement d'envergure promet de transformer radicalement l'économie locale et nationale : « La Zone industrielle de BARGNY-SENDOU s’étendra sur 276 hectares. Elle accueillera 400 à 450 industries qui accueilleront entre 22 000 et 24 000 emplois qualifiés et non qualifiés pour un investissement total de plus de 83 milliards de francs CFA du Groupe SENEGINDIA SA. Aujourd’hui, nous posons ensemble un acte fort, structurant qui marque une étape décisive sur la voie de l’industrialisation de notre pays. Cet acte traduit clairement notre volonté commune de bâtir un Sénégal productif, souverain et industriel, conformément aux orientations de l’Agenda national de Transformation Sénégal 2050 », a déclaré Bassirou Diomaye Diakhar FAYE.



​Dans son allocution, Bassirou Diomaye Faye a défini les contours de sa doctrine économique : un État stratège qui régule et protège, face à un secteur privé moteur de la croissance. ​Pour soutenir cette dynamique, le Président a annoncé une série de réformes structurelles : Création de 30 sites sur l'ensemble du territoire pour booster la transformation agricole locale. Adoption d'un nouveau Code des investissements et réforme des codes des impôts et des douanes pour améliorer l'attractivité du pays. Déploiement de zones industrielles modernes, sécurisées et connectées.



​En conclusion, le Chef de l'État a exhorté l'administration, les collectivités territoriales, mais aussi les autorités coutumières et la jeunesse, à faciliter l'installation des entreprises. Invoquant les valeurs de Teranga, de Jom et de Fullë, il a appelé à un sursaut collectif pour accompagner cette transformation structurelle. « Mon ambition est l’accélération et la multiplication de tels événements », a-t-il conclu, rappelant l'inauguration récente de l'usine de véhicules militaires, signe que le Sénégal est désormais sur une trajectoire industrielle irréversible.

