Baisse du tabac au Sénégal : la LISTAB conteste les chiffres de la GATS et dénonce une « manipulation »

Amadou Moustapha Gaye, président de la Ligue Sénégalaise Contre le Tabac (LISTAB), remet en cause les résultats de l’enquête 2025 de la Global Adult Tobacco Survey (GATS), qui fait état d’une baisse de plus de 25 % de la consommation de tabac chez les adultes au Sénégal, avec un taux de fumeurs estimé à 4,4 %.



Selon lui, cette « prétendue enquête de la Global Adult Tobacco Survey (GATS) 2025 ne reflète nullement la réalité de la situation actuelle de la consommation du tabac au Sénégal ». C’est pourquoi, dit-il, « nous portons à la connaissance de l’opinion nationale et internationale que ces allégations de baisse de la consommation du tabac au Sénégal relève tout simplement de la manipulation, de la désinformation et de l’infox ».



Pour M. Gaye, l’enquête intervient à un moment ou la lutte antitabac au Sénégal est dans une « impasse et une léthargie totale ». Selon lui, cette « enquête très douteuse et très contestable de la Global Adult Tobacco Survey (GATS) intervient dans un contexte où la lutte antitabac au Sénégal est dans une impasse totale. La prévalence tabagique au Sénégal, est forte hausse à cause de la non-application des mesures de la CCLAT ».



D’après le président de la LISTAB, les « résultats douteux annoncés dans cette enquête ne peuvent en aucun cas être attribués aux différents instruments liés à la convention cadre de lutte contre le tabac (CCLAT) ». Il rappelle que le Sénégal qui a ratifié la Convention-cadre pour la lutte antitabac (CCLAT) de l’OMS le 27 janvier 2005, a « cessé de respecter ses engagements à l’égard de l’organisation mondiale de la Sante OMS, et de tous ses partenaires ».



Enfin, il déplore la non-application effective de la loi antitabac votée le 14 mars 2014. Selon Amadou Moustapha Gaye, certains textes règlementaires qui doivent régir et renforcer les dispositions juridiques et complémentaires de la loi contre le tabac « manquent d’être concrétisés ».