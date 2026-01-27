Bafata : le « Bébé de l’équité » célébré sous le signe de la solidarité et de la protection de l’enfance

La localité de Bafata, dans la commune de Djibanar (département de Goudomp), a abrité ce lundi 26 janvier la célébration du Bébé de l’équité, un événement placé sous le marrainage de la ministre de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités, Madame Maimouna Dieye.



Mis en œuvre depuis six ans, le concept du Bébé de l’équité est une initiative du Programme d’Urgence de Modernisation des Axes et Territoires frontaliers (PUMA). Il vise principalement à promouvoir les accouchements dans les structures sanitaires et à encourager la déclaration systématique des naissances à l’état civil, a rappelé la coordonnatrice nationale du programme, Dr Ndèye Marième Samb. Selon elle, cette démarche contribue à renforcer l’accès des populations, notamment dans les zones frontalières, aux services sociaux de base.



Marraine de cette sixième édition, la ministre Maimouna Dieye a souligné la portée politique et sociale de l’initiative. « La célébration du Bébé de l’équité est avant tout l’expression d’une volonté politique en faveur de la protection de l’enfance, de la santé maternelle et néonatale et de l’équité territoriale », a-t-elle déclaré, réaffirmant l’engagement de l’État à réduire les inégalités d’accès aux services essentiels.



Au-delà du caractère symbolique, cette édition organisée à Bafata a été marquée par des actions concrètes. Le poste de santé de la localité a ainsi bénéficié d’un renforcement en équipements, contribuant à améliorer la prise en charge sanitaire des populations.



Le bébé célébré n’a pas été en reste. Il a reçu de nombreux cadeaux, une bourse mensuelle de 75 000 francs CFA, un kit alimentaire, ainsi qu’une enveloppe financière de 500 000 francs CFA. Son village d’origine, Saliote, a également bénéficié de cinq tonnes de vivres, renforçant la dimension communautaire et solidaire de l’événement.