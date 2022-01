Covid-19Sn : 2 décès et 97 nouveaux cas enregistrés ce jeudi

Dans le bulletin épidémiologique de la pandémie du coronavirus du ministère de la Santé et de l’Action de ce jeudi, il a été rapporté 97 nouvelles contaminations, sur 1519 Tests réalisés. Soit un taux de positivité de 8,48%.



Les nouveaux cas positifs concernent 05 cas contact suivis et 91 cas issus de la transmission communautaire recensés à Dakar (47) et dans les autres régions (45).



Le ministère a signalé que 320 nouveaux patients suivis ont été déclarés guéris alors que 17 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Deux (2) décès ont été enregistrés dans les dernières 24 heures.



Depuis l’apparition de la pandémie le 02 mars 2020, le Sénégal a comptabilisé 84.709 cas dont 79.072 guéris, 1 939 décès et 3.697 sous traitement.



Concernant la vaccination, 1.391.9A10 personnes ont au moins reçu une dose de vaccin près d’un an après le lancement des opérations, d’après les données du ministère de la Santé et de l’Action sociale.