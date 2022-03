Covid-19Sn : seules 2 nouvelles contaminations rapportées ce mardi

Le coronavirus a fortement baissé ce mardi 15 mars 2022. Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a rapporté 02 nouvelles contaminations, sur 707 tests réalisés au cours des dernières 24h, soit un taux de positivité de 0,28%.



Ces nouvelles contaminations sont issues de la transmission communautaire et sont réparties dans la région de Dakar.



Le ministère a signalé que 08 patients avaient été contrôlés négatifs et déclarés guéris, alors que 03 malade est pris en charge dans un service de réanimation.



Ils sont, au total, 50 patients sous traitement dans les structures dédiées ou à domicile. Aucun cas de décès n’a été enregistré dimanche.



Deux ans, après l’officialisation du premier cas de Covid-19 sur son territoire, le Sénégal a comptabilisé 85.808 infections. Parmi les personnes ayant contracté le virus, 83.793 ont recouvré la santé, 1964 ont perdu la vie.



Sur le front de la vaccination, 1 455 040 personnes ont au moins reçu une dose de vaccin sur l’ensemble du territoire national un peu plus d’un an après le lancement d’une campagne nationale.