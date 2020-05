Covid-19sn: 8 cas graves, le plus grand nombre enregistré depuis le début de la pandémie

Le Ministère de la Santé et de l'Action Sociale a annoncé, lors du point presse sur la situation quotidienne de l'épidémie de Covid-19, huit (8 ) cas graves de la maladie à coronavirus. Ces patients sont pris en charge dans les services de réanimation de l'Hôpital Fann (3) et de l'Hôpital Principal (4), et l'Hôpital régional de Ziguinchor (1) indique la Directrice de la Santé publique Marie Khémesse Ngom Ndiaye, avant d'ajouter que "l'état de santé des autres patients est stable".



C'est le plus grand nombre de cas graves annoncés au Sénégal depuis le début de la pandémie le 2 mars 2020.