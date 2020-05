Covid_19 - La Fédération sénégalaise lance des concertations et envisage la suspension définitive de la saison

A l'arrêt depuis plus de deux mois, en raison de la pandémie du coronavirus, la Fédération sénégalaise de Basket-ball (FSBB) invite les membres du Comité Directeur et ceux du Bureau Fédéral de dialoguer sur la suite de la saison sportive 2019-2020.



" Après deux mois d’arrêt de nos compétitions, il est de notre devoir d’étudier toutes les options pour sauver cette saison sportive 2019-2020, conformément aux recommandations pertinentes de la FIBA, du CIO, de notre ministère de tutelle et des autorités sanitaires", peut-on lire dans le communiqué.



Ainsi, la Fédération prend acte de la décision du chef de l'Etat lors de son dernier message de la nation du lundi 11 mai 2020, qu’après avoir consulté une équipe pluridisciplinaire d’éminents experts nationaux, la situation épidémiologique actuelle allait durer, au moins trois à quatre mois.



A cet effet, "la suspension définitive de la présente saison pourrait être malheureusement une des options qui s’imposerait en cas de force majeure."



Face à cela, Maître Babacar Ndiaye, président de la FSBB compte lancer "une large concertation avec les membres du Comité Directeur pour recueillir vos avis, en tenant compte d’autres facteurs comme l’hivernage qui a déjà commencé à s’installer dans certaines régions", a t-il fait savoir