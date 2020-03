Covid19- Pour protéger les « Talibés » Le Khalif General des Tidianes décrète le confinement du daara et la Zawiya

Sous l'égide du khalife général des tidianes en concertation avec les membres de la famille et sous la présidence effective de Serigne Babacar Sy Abdou une matinée d'information et de sensibilisation s'est tenue ce samedi 21 mars dans l'enceinte de la zawiya Cheikh Elhadj Malick Sy de Tivaouane.



Moulaye Abdou Aziz Diop membre de la famille est revenu sur le sens de la rencontre au nom du comité d'initiative coordonné par Serigne Babacar Sy Abdou, Serigne Mansour Sy Dabakh et le Dr Bachir Ngom.



Le comité est composé de plusieurs personnalités de la Hadratoul Malikiya qui oeuvrent bénévolement pour la prise en charge des besoins et priorités de la Hadra.



Le Pr Serigne Abdou Ba et le Dr Sakho de l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh ont tour à tour pris la parole pour sensibiliser les disciples, apprenants et éducateurs du daara sur les mesures préventives à prendre pour se protéger contre le coronavirus mais aussi sur les dangers liés au coronavirus.



Le daara compte plus de 500 apprenants et une vingtaine d'enseignants.



A son tour , Serigne Mame Ousmane Sy un des responsables du daara , sur instruction de Serigne Babacar Sy Abdou est revenu sur le sens et la portée des mesures prises par le khalife notamment la fermeture provisoire des mosquées, mausolées et le confinement du daara jusqu'à nouvel ordre.



Clôturant la séance, Serigne Babacar Sy Abdou est revenu sur les enseignements du Prophète en cas de pandémie mais aussi il a réitéré les instructions du khalife avec un argumentaire solide basé sur le Coran et la Sunna.



Ainsi la Zawiya , les mausolées et le daara seront sous contrôle strict et l'accès limité. Le daara sera confiné jusqu'à nouvel ordre et les mesures d'accompagnement ont été prises par les membres de la famille et de la hadra pour une prise en charge correcte des talibes : restauration complète, hygiène, santé..



Un médecin est mis à la disposition du daara ainsi qu'une infirmerie équipée gracieusement par des bonnes volontés de la hadra. Des mesures sécuritaires ont été prises aussi pour le respect strict des mesures préventives.