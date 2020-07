Covid19 : "Tester les voyageurs qui arriveront à l’aéroport de Dakar, est une stratégie qui n’est pas viable" (Dr Bousso)

Avec l’ouverture des frontières aériennes, les autorités sénégalaises mènent une réflexion pour freiner la propagation du coronavirus. Il s’agit de prélever tous les voyageurs dès leur arrivée à l’aéroport de Dakar. Mais, Dr Abdoulaye Bousso, Directeur du Centre des opérations d'urgence sanitaire (COUS), a indiqué jeudi que « c’est une stratégie qui n’est pas viable ».



« C’est une stratégie qui n’est pas viable, parce que si on arrive à avoir plus de 1.000 passagers arrivant au même moment, comme on a l’habitude de le voir, techniquement, il va être très difficile de faire les tests », a dit Dr Bousso, ajoutant que « c’est une réflexion qui va être approfondie et validée par les autorités ».



Le mieux pour lui, « c’est de faire le test avant d’entrer dans le territoire sénégalais, ce qui permettra de réduire le taux de cas importés ». Pour les personnes qui doivent voyager, « cette situation va se poser pour le départ ». Et un ou des laboratoires seront désignés pour faire ces tests au Sénégal.



Pour les frais, a-t-il poursuivi, « un débat sera tenu pour savoir si ce sera à la charge du voyageur ou à la charge de l’Etat du Sénégal ». Au stade où nous sommes, Dr Abdoulaye Bousso a rappelé l’importance du respect des mesures barrières pour arriver à maitriser la maladie.