Covid19: fin de la quarantaine du ministre Alioune Sarr, testé négatif ce dimanche

Le ministre sénégalais du Tourisme et des Transports aériens, Alioune Sarr a annoncé dimanche la fin de sa quarantaine, après les tests de dépistage effectués au terme de la période de confinement qui sont revenus négatifs.« Les tests de dépistage effectués au terme de la période de confinement que j'avais observée sont revenus négatifs, confirmant ainsi, que je n'ai pas été contaminé par la COVID-19 », a écrit M. Sarr sur son compte twitter.« Je rends grâce à Dieu et vous remercie pour vos nombreux messages de sympathie », a-t-il ajouté, invitant les populations à « rester vigilants en adoptant les gestes barrières et la distanciation physique pour (se) protéger et protéger (ses) proches ».