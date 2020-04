Covid19- la femme de l'émigré ayant quitté le camp Samba Diéry Diallo testée positive

L’émigré testé positif au Covid-19, et qui s’était échappé de son isolement à la Caserne Samba Diéry Diallo, a mis en danger sa famille, contaminant finalement son épouse. Aussi, les résultats des prélèvements effectués sur sa fille de 2 ans sont attendues dans les prochaines heures, signale des sources médicales.



Le Sénégal a enregistré son premier cas de décès lié au coronavirus. Il s’agit de Pape Diouf, l’ex-président de l’Olympique de Marseille (OM), de 2005 à 2009. Sous assistance respiratoire, il a rendu l’âme au service des maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital Fann.



Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a fait le point de la situation de l’épidémie du nouveau Coronavirus au Sénégal ce mercredi 1er avril 2020. Sur les 195 tests réalisés, 15 sont revenus positifs. Il s’agit d'un cas importé, 14 cas contacts suivis.



Le ministère déclare également que 5 patients sont guéris. À ce jour le Sénégal compte 190 cas déclarés positifs, dont 45 guéris et 145 sous traitement.



L'autre patient qui était dans un état grave a été évacué vers son pays d'origine, a informé le directeur de cabinet du ministre de la Santé, Dr Aloyse Diouf.