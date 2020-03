Covid19 - les Chinois installés au Sénégal offrent une enveloppe de plus de 170 millions F Cfa à l'Etat

Les Chinois qui sont installés au Sénégal ont apporté leur contribution au plan de riposte contre le coronavirus, « Force Covid-19 », lancé par le président de la République, Macky Sall. Ils ont contribué à hauteur de 171 100 000 F CFA.



Selon nos confrères de Emedia, l’argent est réparti comme suit : l’Association des Entreprises Chinoises 57 millions 500, la CRBC (China Road and Bridge Corporation) 50 millions, les commerçants de Petersen 23 millions 600, les acheteurs d’arachides 40 millions.



Pour rappel, le ministère de la Santé a annoncé 20 nouveaux cas confirmés au covid-19 ce lundi et deux (2) malades dans un état grave. Le Sénégal a enregistré, à ce jour, 162 cas positifs dont 28 guéris et 134 patients encore sous traitement.