Covid_19 sn - Explosion de cas communautaires...144 enregistrés ce mercredi dont 24 à Touba

L'appel quotidien du Directeur de la Prévention Dr Mamadou Ndiaye aux populations sur le respect strict des mesures de prévention collective et individuelle demeure de moins à moins suivi. Pour preuve, les cas communautaires continuent d'augmenter.



Sur les 192 cas confirmés de ce mercredi 6 janvier 2021, 144 sont issus de la transmission communautaire. Et la ville de Touba figure en très bonne place dans ce tableau avec 24 cas communautaires.



Et les autres localités sont repartis comme suit: Kaolack (12), Dakar Plateau (11), Saint Louis (11), Popeuguine (7), Diourbel (5), Maristes (5), Tivaouane (5), Darou Mousty (4), Tamba (4), Koki (3), Mbour (3), Point E (3), Fann Résidence (2), Guédiawaye (2), Kaffrine (2), Keur Massar (2), Linguére (2), Mamelles (2), Ouakam, Ouste Foire (2), Pété (2), Podor (2), Thiès (2), Yoff (2), Mbirkilane (1), Cité Djily Mbaye (1), Cité Mixta (1), Dagana (1), Daarah (1), Diakhao (1), Foundiougne (1), Gueule Tapée (1), Guineguinéo (1), Hlm (1), Liberté 6 (1), Malém Odar (1), Matam (1), Médina (1), Nord Foire (1), Ngor (1),Parcelles Assainies (1), Patte D'oie (1), Patte D'oie (1), Pikine (1), Rufisque (1), Saaréya (1), Sicap Baobab (1).



Toutefois, la hausse des cas communautaires ne demeure pas la seule mauvaise note du jour. En effet, le Sénégal dépasse ce mercredi le seuil des 20. 000 cas cas confirmés, comme l'a indiqué Dr Mamadou Ndiaye lors du point quotidien. "A ce jour, 20. 156 cas ont été déclarés positifs dont 17. 782 guéris, 433 décédés, et donc 1940 sous traitement". 5 décès ont été également signalés.