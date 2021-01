Covid_19sn - Vers de nouvelles restrictions dans les marchés

Au rythme où se propage le coronavirus, devenu endémique au Sénégal, les heures d'ouverture et de fermeture des marchés risquent d'être régulées bientôt. En effet, le chef de l'Etat Macky Sall a émis cette idée, hier-mercredi, en Conseil des ministres. Qui, d'ailleurs tout au long de sa communication a mis l’accent sur la gravité de la maladie. A ce propos, le Président Sall a insisté sur la mobilisation nationale 24h/24 pour sensibiliser les populations sur l’impératif de "réguler des horaires d’ouverture et de fermeture des marchés", peut -on lire dans le communiqué.



Il est également noté dans ce document, l'insistance du chef de l'Etat à "respecter des gestes barrières et les protocoles sanitaires ; réadapter le fonctionnement des établissements de santé (hôpitaux, centres de santé etc.) et le déploiement des dispositifs préventifs et pragmatiques de prise en charge à domicile."