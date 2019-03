Crash du Boeing 737 d’Ethiopians: voici la liste des nationalités des victimes

Consultez la liste des nationalités des victimes par pays publiée par les autorités éthiopiennes ce dimanche 10 mars 2018, après le crash du Boeing 737 de la compagnie Ethiopian Airlines.

Le Kenya enregistre le plus grand nombre de perte en vies humaines dans cette tragédie avec 32 citoyens morts. Il est suivi du Canada qui perd 18 de ses âmes. La Chine et les Etats-Unis enregistrent chacun 8 victimes. La France et l’Angleterre perdent 7 citoyens chacune...