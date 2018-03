Crash du Mi-17 : une messe d’enterrement pour 4 victimes ce mercredi

Une messe d’enterrement commune sera organisée pour 4 des victimes du crash de l’hélicoptère Mi-17 de l’armée survenue à Missirah, a appris APS. Cette messe va se tenir ce mercredi à 15 h, à l’église Saint-Pierre de Baobab.



Les familles de Philippe Biagui, Célestine Bassène, Michel Coly et Grégoire Diatta «ont décidé de procéder à une seule et même cérémonie religieuse d’inhumation de leur disparu», révèle la même source.



La messe sera précédée de la cérémonie de levée du corps qui aura lieu à l’hôpital Principal de Dakar à 13 heures. Ces victimes seront ensuite inhumées au cimetière Saint-Lazare.



Le Mi-17 de l’armée était tombée dans la zone des mangroves à Missirah dans la commune de Toubacouta (Département de Foundiougne) le mercredi dernier, et avait fait 8 morts et 13 blessés.