Cri de cœur des populations du département de Bakel (CONTRIBUTION)

Face au manque de considération, au chômage et au manque de financements qui gangrènent le département de Bakel et la région de Tambacounda en générale depuis belle lurette, il est temps de rompre le silence. Le département de Bakel et la région de Tambacounda en générale ont toujours joué un tournant décisif dans l'histoire politique du Sénégal et dans toutes les élections qui se sont succédés depuis l'avènement du Président Macky SALL à la tête de la magistrature jusqu'à sa réélection en 2019.



Le constat est unanime, le département de Bakel et la Région de Tambacounda en générale restent toujours dans les oubliettes des gouvernants. Chaque élection nous nous battons pour avoir au moins des résultats souvent en bravant les tempêtes les plus perieuses pour une once de considération. Nous attendons un retour d'ascenseur. Il faut que notre zone soit considérée par le Président de la République qui après avoir eu des résultats très satisfaisants de notre dur labeur nous tourne le dos.



Il vient comme d'habitude à l'approche de chaque élection pour conquerir nos voix, nous promettant terre et ciel pour ensuite rien du tout.En guise d'illustration lors de son passage à Goudiry un département de la région de Tambacounda il avait promis un ministre si les responsables parvenaient à gagner à 55% et ce pourcentage a été largement dépassé.En ce moment, à l'exception de Bakel et de la région de Tambacounda en générale, des jeunes de ce pays sont enrôlés dans les recrutements de la fonction publique,alors que,nous ne pouvons pas avoir le recrutement d'un seul jeune.



L'exemple le plus patant est lors des deux recrutements de la fonction publique, vous ne verrez aucun jeune du département de Bakel et même de la zone du Boundou sur la liste, ce qui est déplorable. Aucune nomination, aucune promotion de cadre et pourtant la Région du boundou regorge un potentiel extraordinaire dans tous les secteurs de metiers et nous pouvons citer l'honorable député djimo souaré président du conseil départemental de Goudiry, qui n'a comme activité que l'amélioration des conditions de vie quotidienne du "boundoukais".



De plus, nous sommes confrontés à des problèmes de financement pour les jeunes et les femmes, et nous savons tous que la pauvreté sévit dans cette zone et par la nous remercions des responsables comme l'honorable député Ibrahima baba Sall du département de Bakel et l'honorable député djimo souaré du département de Goudiry qui ne ménagent aucun effort pour sortir cette zone de la pauvreté,par leur maigre moyen.



Aujourd'hui Monsieur le Président de la République si vous voulez vraiment aider cette zone, voici les hommes qu'il faut promouvoir, parce qu'ils sont toujours préoccuper par l'intérêt de cette zone, ce qui n'est pas le cas pour ceux qui sont près de vous et qui sont là que pour leur propre intérêt. Le Boundou souffre de plusieurs maux. Bien vrai que les forages et l'électrification rurale ont été multipliés mais l'urgence actuelle c'est de venir au bout de ce chômage grandissant que subissent surtout les jeunes, aux problèmes de santé, d'insécurité, de formation et de financement de toutes les couches mais surtout des jeunes et des femmes.





Idy Ba responsable politique et militant de première heure à bakel