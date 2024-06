Cri de détresse des Sénégalais attaqués au cocktail molotov et couteau en Algérie

Plus de 100 sénégalais sont coincés dans le désert nigérien entre Arlit, Agadez et Niamey. Après avoir subis des agressions au cocktail molotov et au couteau en Algérie, ils sont chassés du territoire du pays. Un des leurs a été très atteint par les flammes. Leurs témoignages dans cette Vidéo.

Babou Diallo

