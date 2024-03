Crime de la famille Diol aux Usa : l'un des coupables condamné à 40 ans de prison

La justice américaine a rendu sa décision sur l'affaire de l'incendie meurtrière qui a tué cinq membre de la famille Diol à Denvers en 2021. L'un des coupables, du nom de Gavin Seymour âgé de 19 ans, a été condamné à 40 ans de prison ferme, vendredi dernier.



Devant la barre, Seymour a plaidé coupable. Il a déclaré avoir participé à l'incendie de la maison où vivait une famille sénégalaise. D'autres suspects qui avaient pris la fuite en sautant du deuxième de la maison, ont été arrêtés. Ils sont dans l’attente "d’un jugement".



Pour rappel, c'est le 5 août 2020 qu'un groupe de jeunes Américains, apparemment pour se venger d'un iPhone volé identifié par erreur au niveau de la maison des Diol ont décidé de se faire justice. Arrêtés et envoyés en prison, ces jeunes gens risquent de lourdes sanctions. Mais alors que la justice suit son cours dans cette affaire, Gavin Seymour, un adolescent parmi le groupe qui a incendié la maison des Diol a plaidé coupable hier vendredi 19 janvier 2024 pour le chef d'accusation de meurtre au deuxième degré. « Gavin Seymour, 19 ans, a plaidé coupable pour son rôle dans l'incendie du 5 août 2020 qui a tué cinq membres d'une famille sénégalaise. En vertu d'un accord de plaidoyer, il risque entre 16 et 40 ans de prison lorsqu'il sera condamné le 15 mars. L'accord de plaidoyer prévoit le rejet de 60 autres accusations », a rapporté le Denver, Post, rappelant que Seymour et deux autres adolescents : Kevin Bui et Dillon Siebert ont été accusés d'avoir mis le feu au milieu de la nuit, tuant Djibril et Adja Diol et leur fille de 2 ans, ainsi que Hassan Diol et son fils de 6 mois.



