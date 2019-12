Crimes de guerre en RDC: comment donner une suite au rapport Mapping

Presque tous les ans, le Parlement français accueille une rencontre sur les crimes commis au Congo pendant les deux guerres et se retrouvait jusqu’ici taxé, notamment par les autorités rwandaises, de soutenir les tenants d’un « double génocide ».



« Sortir le rapport Mapping du tiroir »



Cette année, pas de blâme ni d’interruption de débats. L’appel lancé par le docteur Mukwege à « sortir le rapport Mapping du tiroir » lors de la réception de son prix Nobel aurait changé la donne. C’est ce qu’estime Luc Henkinbrant, enquêteur des droits de l’homme pour l’ONU entre 2001 et 2011. Il est l’un des initiateurs du rapport Mapping et vit toujours au Congo : « Un certain nombre des personnes, auteures présumées des crimes, aujourd’hui exercent encore à un très haut niveau de responsabilité. Les noms sortent de plus en plus sur les réseaux sociaux, dans les groupes WhatsApp… »



L’implication du docteur Mukwege, c’est aussi ce qui conduit l’Institut francophone pour la justice et la démocratie à lancer plusieurs conférences et séminaires sur le sujet cette année, comme l’an prochain pour les dix ans du rapport Mapping. Le professeur Jean-Pierre Massias en est le président : « On travaille sur le concept de justice transitionnelle et sur les mécanismes qui amènent à l’impunité. Et on a ce rapport Mapping qui au fond est le symbole de ce blocage. C’est ça qui nous a intéressés. »



Les victimes dans la peur



Le docteur Mukwege n’était pas là. Il a dû partir en catastrophe, suite au décès de sa mère. Mais dans un discours lu par l’activiste Jean-Jacques Lumumba, le prix Nobel de la paix 2018 rappelait qu’il avait perdu dans son hôpital de Lemera une trentaine de ses collègues et patients en 1996 et que les victimes vivaient toujours dans la peur.