Criminalisation de l’homosexualité : entre promesses et tolérance, Jamra s’attaque à Sonko et Mélenchon

Une attaque frontale contre Jean-Luc Mélenchon

Une mise en garde à l’endroit d’Ousmane Sonko

Le collectif « Rappel à l’ordre » a tenu une conférence de presse ce vendredi pour interpeller les autorités sur la question de la criminalisation de l’homosexualité au Sénégal. Prenant la parole, Mame Mactar Guèye, porte-parole de l’ONG Jamra, a dénoncé une « complaisance politique croissante » à l’égard des lobbies LGBT, et a appelé le gouvernement à revenir à ses engagements en matière de législation.« Il est nécessaire de rappeler que, qu’il s’agisse de l’islam ou du christianisme, les deux religions condamnent fermement l’homosexualité », a-t-il déclaré en ouverture.Le militant religieux est également revenu sur les initiatives législatives précédentes : « Sous le régime de Macky Sall, avec une majorité confortable à l’Assemblée nationale, notre proposition de loi visant à criminaliser l’homosexualité a été rejetée. Aujourd’hui, malgré le changement de pouvoir, les lobbies continuent de nous envahir », a-t-il déploré.Mame Mactar Guèye a particulièrement critiqué la récente visite de Jean-Luc Mélenchon, leader de La France Insoumise, au Sénégal. « Je vous le dis ici : Jean-Luc Mélenchon a 42 ans de militantisme maçonnique. Donc, quand on le voit soutenir des causes comme la Palestine, sachez que c’est de l’hypocrisie politique. Il porte l’agenda maçonnique », a-t-il accusé.Il a poursuivi : « Le Grand Orient de France, dont Mélenchon est membre, se vante d’avoir forcé François Hollande à promulguer la loi sur le mariage pour tous. »Selon lui, lors de sa rencontre avec les étudiants de l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD), Jean-Luc Mélenchon aurait déclaré être « le premier législateur français à avoir instruit un texte de loi allant dans le sens de la légalisation du mariage homosexuel ».S’exprimant sur la position du premier ministre Ousmane Sonko, le porte-parole de Jamra a déclaré : « Il s’est trompé sur la personne de Mélenchon. Je sais qu’il l’a invité au Sénégal de bonne foi, mais sa réponse après cette visite est pire que celle de Macky Sall. »Il a fait référence à une déclaration de l’ancien président Sall face à Barack Obama : « Quand ce dernier a dit que le Sénégal n’était pas encore prêt, au moins il avait été clair. Mais avec Sonko, on parle de tolérance. Et nous, nous ne tolérons pas ça. »Le collectif affirme que depuis cette prise de position, les militants LGBT « ne se cachent plus ». À l’appui de ses propos, Mame Mactar Guèye a évoqué un incident récent : « Un homosexuel est venu au Sénégal, il s’est filmé dans un taxi en disant que l’homosexualité est tolérée. C’est un message fort, et nous ne pouvons l’ignorer. »Le collectif annonce la création d’un « front de résistance », et assure qu’il ne s’agit pas de stigmatiser qui que ce soit. « Nous ne diabolisons personne, mais nous serons là pour dire non à l’agenda LGBT », a insisté M. Guèye.Enfin, il a rappelé une promesse électorale faite, selon lui, par Ousmane Sonko : « Devant l’association Samm Djiko, il avait affirmé que la criminalisation de l’homosexualité serait l’une de ses premières lois s’il était élu. Depuis, rien n’a été fait. »Le collectif appelle les autorités à agir, et annonce une nouvelle mobilisation : « Cette conférence de presse est un premier jalon. Le 23 prochain, nous serons devant l’immeuble concerné. Nous avons déjà déposé une déclaration préalable, conformément à la Constitution. »