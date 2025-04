"Criminalisation illégale" d'activité de presse : la CAP monte au créneau et annonce un sit-in devant le ministère de la Communication

La Coordination des Associations de Presse (CAP) alerte sur une "criminalisation illégale" de l’activité médiatique au Sénégal, dénonçant les pressions croissantes du gouvernement. Entre "asphyxie financière, assignations arbitraires" et "régulation opaque", le secteur traverse une crise sans précédent. Face à la presse ce mardi, la CAP lance un plan d’action urgent, incluant recours juridiques et mobilisation nationale, pour défendre la liberté de la presse.



Le nouveau Coordonnateur de la CAP a constaté pour s’en émouvoir, les assauts répétés que le secteur des médias sénégalais subit depuis mai 2024, pointant du doigt le gouvernement et ses démembrements. "Après une asphyxie financière de plus de dix mois, le ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, a décidé de passer à la vitesse supérieure. Avec à la clé, la publication de son arrêté l’arrêté du 22 avril 2025-011059 doublée d'une assignation de la Division de surveillance du territoire (DST) ordonnant la "cessation immédiate d’activité des entreprises de presse jugées non conformes", a déclaré Ibrahima Lissa Faye.



Plus d’une vingtaine de responsables de médias ont déjà été convoqués, et "plus de 200, voire 300 médias" pourraient être concernés dans les prochaines heures, a alerté l'organisation. La CAP a dénoncé une "criminalisation illégale de l’activité de presse", malgré les alertes répétées des organisations faitières du secteur et une saisine de la Cour suprême restée sans réponse.



Le ministère de la Communication est accusé de "vices de forme" et de "violations de la loi". La CAP a souligné que "la plateforme de déclaration des médias est fermée depuis février", empêchant toute nouvelle création de média. Pire, "aucun média déclaré non conforme n’a reçu de notification motivée", une pratique contraire aux principes de transparence administrative.



Selon M. Faye, la saisine des services du ministère de l’Intérieur qui criminalise, désormais et de façon illégale, l’activité de presse, date de la deuxième quinzaine du mois de février. Certes, des organisations faitières du secteur alertent et condamnent, depuis lors, le caractère illégal de ces fameuses «mesures de régulation», mais aussi les errements, failles techniques et omissions.



Il a informé que "la Cour suprême a même été saisie relativement à l’arrêté n° 024462 du 1er octobre 2024 portant création de la Commission d'examen et de validation de la déclaration des entreprises de presse du Sénégal".



Malheureusement, a-t-il constaté pour le dénoncer : "depuis lors, c’est silence radio. Aucune décision de la Juridiction, aucune réaction des plus hautes autorités de l’Etat, des organisations sœurs ou autres Institutions diplomatiques, onusiennes, africaines et autres".



Pour le coordonnateur de la Cap, "tout laisse croire que tout le monde semble souhaiter insidieusement la mort de la presse sénégalaise qui, pourtant, a toujours été un rempart de la démocratie, même dans les moments les plus confus de la vie de la Nation".



Ibrahima Lissa Faye de souligner que dans cette "prétendue mesure de régulation enclenchée par le ministre Alioune Sall, les vices de forme et les violations de la loi ont fini d’hypothéquer le processus".



En effet, a-t-il poursuivi : "si tant est que celui-ci est bouclé jusqu’à ce que le ministre de la Communication saisisse la DST et la Division Spéciale de la Cybercriminalité (DSC), pourquoi un arrêté portant publication de la liste définitive des médias conformes au Code de la presse n’a toujours pas été pris ? Eh bien, la réponse semble couler de source : ce flou total orchestré par le Ministère de tutelle a pour but d’imposer l’autocensure et de semer la panique dans toutes les rédactions. D’autant que beaucoup d’entreprises de presse, qui ne font pas partie de la dernière liste des médias reconnus ne savent toujours pas sur quel pied danser. Elles ne savent pas si elles sont effectivement reconnues ou rejetées".



Pire, a-t-il ajouté, "depuis la publication par le directeur de la Communication de cette deuxième liste, aucun des médias déclarés non conformes n’a reçu de notification sur les motifs de rejet. Alors que, par élégance républicaine et conformément aux rigueurs d’une Administration compétente et professionnelle, avant même la conférence de presse portant publication de la liste des médias reconnus, toutes les entreprises qui s’étaient inscrites sur la plateforme du Ministère devraient recevoir une notification liée à leur «conformité» ou «non»".



"Le ministère se comporte comme une juridiction sans recours possible", déplore la CAP, comparant son action à celle du "défunt Conseil constitutionnel ou de la CREI". Cette opacité nourrit l’autocensure et la panique dans les rédactions.



M. Faye a rappelé que le Fonds d’Appui et Développement de la Presse (FADP) est bloqué depuis l’arrivée au pouvoir du président Bassirou Diomaye Faye. Pire, a-t-il dénoncé, "depuis la nomination du ministre de la Communication, Alioune Sall, aucune concertation formelle sur les préoccupations ou conclusions des Assises nationales des médias, à part, évidemment, la réunion de prise de contact du samedi 25 mai 2024".



En conséquence, M. Faye a évoqué la question des cartes de presse nationale. Il a informé que la carte de presse de plusieurs journalistes est arrivée en expiration. "Les cartes nationales de presse ne sont plus éditées depuis février 2024. Le Conseil national de Régulation de l’Audiovisuel (CNRA) est fragilisé par les actions du ministère et de la TDS. Le CNRA ne peut actuellement rien faire à cause de la non-installation de son organe délibérant. Il est même vidé de sa substance par la commission d’examen et de validation des entreprises de presse", a-t-il regretté.



Un sit-in devant les locaux du ministère de la Communication en vue



Face à cette situation, la CAP a décidé de mener plusieurs actions à savoir : "une série de rencontres durant tout le mois de mai et ce, en synergie avec les organisations syndicales, le patronat, les organisations de défense des droits de l’Homme, les membres de la Société civile et d’autres identités remarquables de ce pays. Une série qui sera bouclée par un sit-in devant les locaux du ministère de la Communication.

A la faveur des changements intervenus à la tête du SYNPICS et de la Convention des Jeunes Reporters, une restructuration a été opérée au sein de la CAP. Elle compte ainsi s’ouvrir et se formaliser lors d’une Assemblée générale prévue le 17 mai prochain", a conclu la Cap.