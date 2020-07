Crise Covid-19: Un milliard sera remis aux écoles privées

Le ministre de l'Éducation nationale, Mamadou Talla va remettre une somme à hauteur d'un milliard à la Fédération des écoles privées du Sénégal ce mardi.



Après plusieurs mois sans salaire à cause de la suspension des cours liée à la pandémie de la Covid-19, le ministre va leur venir en aide en guise d'appui de l'Etat et sur instruction du président de la République dans le cadre du Fonds de riposte et de solidarité contre les effets de la COVID 19 informe le journal L'As Quotidien de ce mardi 28 juillet 2020



Au total 1400 Établissement privées vont en bénéficier. Les concernés sont les écoles privées reconnues et celles en phase de reconnaissance. De même les effectifs des enseignants et des élèves seront tenus en compte. C'est le Collectif des promoteurs des écoles privées qui a fixé, de concert avec les autorités éducatives, les critères de répartition des fonds.