Crise à Emedia Invest : cinq (5) mois sans salaires, les employés menacent de cesser le travail

Depuis près de cinq mois, les employés d’Emedia Invest n’ont toujours pas perçu leurs salaires, une situation alarmante qui touche de nombreuses familles.



Ces travailleurs, membres du Groupe Emedia Invest, souhaitent exprimer leur profonde indignation face à la persistance des arriérés de salaires. Ils déplorent également la suspension prolongée de l'assurance maladie, un droit essentiel dont ils sont privés depuis trop longtemps.



« Cette violation des droits des travailleurs doit cesser », alerte le syndicat. Ils lancent ainsi un ultime appel à la direction pour qu’elle assume ses responsabilités en régularisant sans délai les salaires impayés et en rétablissant l’assurance maladie. À défaut, les employés, par manque de moyens, se verront contraints de suspendre, dès ce lundi, toute activité rédactionnelle.



La section Synpics d’Emedia demeure plus déterminée que jamais à défendre les droits des travailleurs et à lutter pour des conditions de travail justes et équitables.