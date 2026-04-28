Concours Gova’athon 2025: Ousmane Sonko annonce un accompagnement de trois mois pour les lauréats

Le Premier ministre Ousmane Sonko a réaffirmé, ce mardi 28 avril 2026, à Dakar, la volonté du gouvernement de faire du Gova’athon un véritable moteur d’engagement pour la jeunesse, en misant sur l’innovation au service de l’administration publique. Cette initiative s’inscrit dans une vision de modernisation de l’administration sénégalaise, visant à la rendre plus efficace, plus proche des citoyens et davantage tournée vers l’innovation.



En recevant les lauréats de ce concours, il a salué leur esprit d’initiative, d’invention et d’anticipation, soulignant qu’ils ont su développer leurs projets sans attendre un soutien initial de l’État. Pour lui, cette capacité à agir malgré des moyens limités est précisément le modèle de jeunesse que le Sénégal souhaite promouvoir. « C’est cette jeunesse que nous voulons », a-t-il soutenu, appelant les jeunes Sénégalais à « croire en leur capacité à rivaliser, malgré des moyens parfois limités ».



Le chef du gouvernement a insisté sur le rôle stratégique du numérique et de l’intelligence artificielle, les qualifiant de piliers incontournables du présent et surtout de l’avenir. Il a également indiqué qu’un pays qui néglige ces secteurs risque de se retrouver en retard dans la compétition mondiale.



Un accompagnement de trois mois annoncés pour les lauréats du Gova’athon



Le Premier ministre a également salué la contribution des partenaires ayant mis à disposition des moyens matériels, financiers et des infrastructures comme des laboratoires, tout en soulignant l’importance du coaching pour accompagner les jeunes dans la maturation de leurs projets. Il a annoncé qu’ils vont bénéficier d’un suivi sur trois mois, afin de les aider à transformer leurs idées en solutions concrètes et applicables.



Selon Ousmane Sonko, la Primature apportera un appui supplémentaire à l’ensemble des candidats ayant atteint un certain niveau dans la compétition, en complément des soutiens déjà mobilisés.



Dans cette perspective, Ousmane Sonko a indiqué que le gouvernement, à travers le ministère de la Fonction publique et celui en charge des Télécommunications et du Numérique, va continuer à accorder toute l’importance qu’il faut au Gova’athon, en l’améliorant d’année en année, afin de « renforcer son impact et d’en faire un véritable moteur d’engagement pour la jeunesse ».



« Transformer l’innovation publique en résultats tangibles »



Le ministre de la Fonction publique, Olivier Boucal, dont le département pilote l’initiative, a souligné l’ambition de transformer l’innovation publique en résultats tangibles pour les citoyens. « Chaque idée doit devenir une solution et chaque solution doit devenir un service public » a-t-il déclaré, en faisant référence à des secteurs clés comme l’agriculture, la santé ou encore le transport.



D’après l’Agence de Presse Sénégalaise, le Premier ministre a salué la forte présence féminine parmi les lauréats, y voyant un signal positif pour l’équité et le développement du pays, tout en encourageant les jeunes filles à poursuivre leurs efforts en matière d’éducation et de formation.

