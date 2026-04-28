Attaques du 25 avril : Assimi Goïta au chevet des blessés et présente ses condoléances à la famille du ministre Sadio Camara

Le Président de la Transition, le Général d’armée Assimi Goïta, s’est rendu au chevet des blessés civils et militaires au CHU Bocar Sidi Sall, à la suite des attaques complexes, coordonnées et simultanées survenues à Kati, Bamako, Mopti, Gao et Kidal, selon une annonce des Forces armées maliennes sur leur page Facebook.



À son arrivée, il a été accueilli par Mme le ministre de la Santé et du Développement social, le Colonel-major Assa Badiallo Touré. Le chef de l’État a adressé ses encouragements au personnel soignant tout en saluant les efforts consentis. Aux blessés, il a souhaité un prompt rétablissement, précise la même source.



Le chef suprême des Armées s’est ensuite rendu au domicile du Général de corps d’Armée Sadio Camara, décédé le 25 avril dernier au cours des attaques. Il a présenté ses condoléances à la famille de l’illustre défunt tout en rassurant quant au parachèvement de son combat pour la sécurisation de l’ensemble du territoire national.