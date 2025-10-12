Crise à Madagascar: la présidence dénonce «une tentative de prise de pouvoir illégale»

Les points essentiels

► Depuis le 25 septembre, des manifestations secouent Madagascar, portées notamment par le collectif Gen Z. La colère contre les coupures d'eau et d'électricité s'est muée en fronde plus large contre le pouvoir.



► Le président de la République, Andry Rajoelina, 51 ans, est très contesté par les manifestants. Ses consultations menées ces dernières semaines en marge des manifestations n'ont pas calmé la colère. La Gen Z, hostile au président Rajoelina, attend sa démission, ainsi que celle du président du Sénat.



► Les manifestations de ce samedi 11 octobre à Antananarivo sont les plus importantes depuis le début du mouvement. Des militaires ont décidé de se joindre aux manifestants, et une unité de l'armée, le Capsat, a appelé à la désobéissance pour protéger les civils.



► Ce dimanche 12 octobre au matin, le président Andry Rajoelina a déclaré dans un communiqué qu'une « tentative de prise du pouvoir illégale et par la force, contraire à la Constitution et aux principes démocratiques, est actuellement en cours sur le territoire national ».interpelé les responsables sur leurs conditions de vie et de travail pour assurer la protection de la population. La gendarmerie, accusée elle par les manifestants d’être à l’origine de la répression, n’a pas encore communiqué.



« L'appel du Capsat est très important », dit Christiane Rafidi-Nariv



À Madagascar, après 17 jours de manifestations de la Gen Z, des militaires ont rejoint les manifestants et appelé à la désobéissance. Pour en parler, Christiane Rafidi-Nariv, politologue, chercheuse associée au Cevipof, à Sciences-po, répond aux questions de RFI. Tout a basculé, samedi 11 octobre, avec cette vidéo d'un peu plus de huit minutes dans laquelle le colonel Mickaël Randrianirina appelle à la désobéissance...