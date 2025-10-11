Crise à Madagascar: situation confuse à Antananarivo, Rajoelina «toujours sur le territoire»

Depuis le 25 septembre, des manifestations secouent Madagascar, portées notamment par le collectif Gen Z. La colère contre les coupures d'eau et d'électricité s'est muée en fronde plus large contre le pouvoir. Le président de la République, Andry Rajoelina, 51 ans, est très contesté par les manifestants. Ses consultations menées ces dernières semaines en marge des manifestations n'ont pas calmé la colère. La Gen Z, hostile au président Rajoelina, attend sa démission, ainsi que celle du président du Sénat.D'après un bilan des Nations unies contesté par le pouvoir malgache, au moins 22 personnes ont été tuées depuis le début des manifestations le 25 septembre, et il y aurait plus d'une centaine de blessés. Selon Rajoelina, les « pertes de vies » ne seraient « que » de 12, « des pilleurs et des casseurs ».
Les manifestations de ce samedi 11 octobre à Antananarivo sont les plus importantes depuis le début du mouvement. Des militaires ont décidé de se joindre aux manifestants, et une unité de l'armée appelle à la désobéissance pour protéger les civils.
