Les manifestations contre le pouvoir à Madagascar prennent de plus en plus d'ampleur. Ce samedi 11 octobre, des groupes de soldats ont rejoint le cortège dans les rues d'Antananarivo, et un contingent de l'armée malgache a appelé à « refuser les ordres de tirer » sur les manifestants. La pression monte encore sur le président Andry Rajoelina.



Crise à Madagascar: situation confuse à Antananarivo, Rajoelina «toujours sur le territoire»
Depuis le 25 septembre, des manifestations secouent Madagascar, portées notamment par le collectif Gen Z. La colère contre les coupures d'eau et d'électricité s'est muée en fronde plus large contre le pouvoir. Le président de la République, Andry Rajoelina, 51 ans, est très contesté par les manifestants. Ses consultations menées ces dernières semaines en marge des manifestations n'ont pas calmé la colère. La Gen Z, hostile au président Rajoelina, attend sa démission, ainsi que celle du président du Sénat.
 
Les manifestations de ce samedi 11 octobre à Antananarivo sont les plus importantes depuis le début du mouvement. Des militaires ont décidé de se joindre aux manifestants, et une unité de l'armée appelle à la désobéissance pour protéger les civils.
 
D'après un bilan des Nations unies contesté par le pouvoir malgache, au moins 22 personnes ont été tuées depuis le début des manifestations le 25 septembre, et il y aurait plus d'une centaine de blessés. Selon Rajoelina, les « pertes de vies » ne seraient « que » de 12, « des pilleurs et des casseurs ».
Samedi 11 Octobre 2025 - 21:51


