Crise à Madagascar: situation confuse à Antananarivo, Rajoelina «toujours sur le territoire»

Les manifestations contre le pouvoir à Madagascar prennent de plus en plus d'ampleur. Ce samedi 11 octobre, des groupes de soldats ont rejoint le cortège dans les rues d'Antananarivo, et un contingent de l'armée malgache a appelé à « refuser les ordres de tirer » sur les manifestants. La pression monte encore sur le président Andry Rajoelina.

Rfi

