Crise à la Croix rouge sénégalaise: les travailleurs réclament un audit

La Croix rouge sénégalaise est à bord de l'explosion. Les travailleurs qui dénoncent les retards des salaires, réclament la nomination d’un administrateur civil. Ils demandent aussi un audit de leur institution.



Abdou Faty, deuxième Secrétaire général adjoint de la Croix rouge liste les mots dont souffre l’organisation et parle de nébuleuse à hauteur de 188 millions de F Cfa : « Les instances ne sont pas renouvelées. Des rentrées d’argent par rapport aux écoles préscolaires et élémentaires qui avoisinent les 18 millions de FCfa, c’est une nébuleuse totale ».



Face à la presse, le syndicat des travailleur prévient que : « Si l’Etat ne prend pas ses responsabilités, ce sera la catastrophe parce que c’est des milliers de travailleurs qui seront sacrifiés ».



Seydou Badji, Secrétaire général du syndicat des travailleurs de la Croix rouge réclame pour sa part un audit. «Il faut un audit. On ne peut pas vivre depuis 2012 à nos jours des problèmes aussi criardes et qu’on ne réclame pas un audit», fulmine-t-il.



Selon ces travailleurs, le report de l’Assemblée générale a suscité indignation et découragement. Ils informent que les travailleurs ont, au cours de ces mandats, vécu des frustrations, ce, « malgré un accord d’établissement mal barré et rejeté par l’inspection régionale du travail et de la sécurité sociale ».



Ces travailleurs disent avoir saisi le ministère de Santé et de l’Action sociale. Ils préviennent qu’ils comptent mener la lutte jusqu’à satisfaction.