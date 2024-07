Crise à la RTS : Le SYNPAP fustige la sortie des responsables syndicales de la CNTS et du Synpics

La réponse n’a pas tardé suite à la sortie des syndicalistes de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS) et du Syndicat des professionnels de l’information et de la communication du Sénégal (Synpics) hier mercredi, sur les ondes de la Rfm pour apporter leur soutien à la mesure de suppression de l’accord d’entreprise paraphé par son prédécesseur Racine Talla. Mamadou Diaw, délégué du Syndicat national des producteurs de l’audiovisuel public (SYNPAP) a qualifié la mesure prise par le nouveau directeur général, Pape Alé Niang « d’illégale, d’unilatéral et d’impopulaire ».



Selon lui, la mesure a fait régresser les « salaires et a mis fin à certains avantages comme les IPM (les institutions de prévoyance maladie) ». M. Diaw annonce aussi l’arrêt des contrats à durée déterminée. Sur les antennes de la Rfm, Mamadou Diaw considère les pratiques du nouveau directeur général de « méthodes Hitlériennes ».



D’après le représentant syndicale, les deux syndicats avaient déjà montré leurs désaccords lors d’une réunion avec le directeur, Pape Alé Niang. Appelés à se concerter pour adopter une démarche commune, les syndicats avaient demandé une concertation avec leurs bases respectives avant toute décision.



« C’est la première fois que je vois des syndicalistes accepter la réduction de salaires de leurs adhérents », se désole-t-il. En réponse à la question de son lien de rapprochement avec le directeur général sortant, Mamadou Diaw affirme mener des combats de principes.