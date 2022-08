Crise alimentaire et Guerre en Ukraine: les USA ont décaissé une enveloppe de 5,4 milliards de dollars pour assister les pays impactés

Dans une séance d'information officielle, le sous-secrétaire adjoint chargé de la lutte contre les menaces, le financement et les sanctions au Bureau des affaires économiques et commerciales Erik Woodhouse s'est entretenu à Dakar, avec la presse sur les sanctions que les États-Unis ont imposées à la Russie, en étroite coordination avec les alliés et leurs partenaires, en raison de la guerre contre l'Ukraine.



Toutefois, il a indiqué que le gouvernement américain compte venir en aide à ses partenaires africains de façon plus large dans ce contexte de difficultés économiques engendrées par ce conflit. « En ce qui concerne la sécurité alimentaire de nos différents partenaires, je pense que nous avons fait des progrès en nous assurant que les informations que nous avons sur les produits alimentaires et sur les produits commerciaux, nous ferons en sorte qu'il n'ait pas de rupture avec ces produits et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous sommes ici et donc nous voulons nous assurer qu'il ait vraiment le suivi nécessaire en temps opportun », dit-il.



Selon lui, une aide est prévue pour renforcer l’assistance alimentaire. « Depuis le début du conflit un montant de 5,4 milliards de dollars a été décaissé. Avec le programme Feed for the Future, nous essayons un peu de renforcer notre assistance en termes de produits alimentaires et nous sommes là juste pour renforcer les liens de collaboration que nous avons toujours eus avec nos partenaires et de voir un peu ce que l'Afrique a besoin », assure-t-il.



D'autres sanctions contre la Russie prévues

« Notre régime de sanctions contient des restrictions sur les importations surtout les produits vers les États-Unis, mais ça n'affecte pas les exportations de la Russie vers les autres pays. La première façon d'opérer de nos sanctions, c'est de désigner des personnes, des entreprises ou des particuliers qui sont sujets à ces restrictions », a soutenu Erik Woodhouse, sous-secrétaire adjoint aux affaires économiques et commerciales des Etats-Unis.



Selon lui, ces mesures restrictives concernent les individus et des entreprises. « Il y a une liste de ces personnes qui est disponible sur le site du département du trésor où toutes les mesures restrictives qui comprennent la description des restrictions des importations vers les États-Unis », a-t-il fait savoir.



Erik Woodhouse promet d’autres sanctions envers la Russie tant que la guerre continue. « Au fur et à mesure et peut-être avec le temps, il peut y avoir une série d'actions si le conflit continue. Nous nous préparons et peut-être que nous serons à même d'imposer d'autres sanctions qui vont cibler la Russie ».